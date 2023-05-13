У Луганську пролунав другий вибух за день: подробиці та фото з місця подій

13 травня 2023, 21:29

Увечері 13 травня у тимчасово окупованому Луганську знову пролунав вибух - уже другий за день. Імовірно, "прилетіло" у районі стадіону "Авангард".

Про це повідомляє Telegram-канал "ТРИБУН | СХІД", передає Час Пік.

Російські пропагандисти підтвердили, що вибух стався практично у центрі Луганська. Звук вибуху чули мешканці районів, розташованих поряд із автовокзалом.

У мережі фігурує інформація про те, що удар міг бути спрямований по "військкомату", в якому знаходилися російські військові. Подробиць інциденту наразі немає. Проте вже з'явилося фото з місця подій.

Нагадаємо, це вже другий "приліт" за сьогодні. Перший вибух був пов'язаний із влученням снаряда до колишньої будівлі Луганської академії внутрішніх справ, де знаходилися російські військові (мікрорайон "Ювілейний"). У мережі з'явилося відео наслідків "прильоту".