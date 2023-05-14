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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
16 травня 2023, 19:35

Німецька компанія виготовить шість радарів для ЗСУ

Німецька компанія Hensoldt планує виготовити ще шість радіолокаційних систем TRML-4D та передати їх для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

В рамках замовлення вартістю понад 100 мільйонів євро радари будуть доставлені у другій половині року після навчання українських операторів.

Hensoldt вже має кілька РЛС TRML-4D за контрактом для України у складі системи ППО IRIS-T SLM.

"Ми раді підтримати Україну шістьма додатковими радарами TRML-4D, які ще більше зміцнять українську мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання в найкоротший термін", - сказав генеральний директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D використовує новітню технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array. Він здатний виявляти різні типи повітряних цілей: літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Як повідомлялося, Німеччина від початку війни надала Україні підтримку на суму близько 17 млрд євро.

Фото: HENSOLDT AG

Укрінформ
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