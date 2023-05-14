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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
16 травня 2023, 19:48

Потенціал Росії до наступальних дій абсолютно вичерпаний - Буданов

Потенціал Росії до наступальних дій вже абсолютно вичерпаний, але вона має серйозний потенціал для оборони.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов сказав інтерв'ю програмі "Різні люди.

"Він (наступальний потенціал - ред.) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Це правда. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - сказав Буданов.

Він зазначив, що угруповання, яке задіяне безпосередньо до воєнних дій на території України, налічує приблизно 370 000 воєнного компоненту, трохи більше ніж 20 000 військ Національної гвардії, і біля 7 000 сукупно різних видів воєнізованих формувань.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявляв, що по всій лінії фронту Росія переходить до оборони, і у неї наразі немає можливостей для повторення масштабних наступальних дій.

Укрінформ
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