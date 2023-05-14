Мінцифри у середу презентує оновлену платформу Дія.Освіта

16 травня 2023, 19:53

Міністерство цифрової трансформації у середу, 17 травня, презентує оновлену платформу Дія.Освіта.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

"Вже завтра презентуємо оновлену платформу Дія.Освіта. Війна кардинально змінила життя мільйонів українців. Багатьом доводиться починати все спочатку та шукати себе. Маємо не боятися змін та відкривати нові можливості. Навчатися протягом життя та пробувати себе в різних професіях. Адже людський капітал неоціненний", - зазначив Федоров.

Ціль платформи — підвищити цифрову грамотність українців, допомогти ВПО знаходити роботу в новому регіоні, прокачати рівень англійської та зацікавити молодь у навчанні через інтерактивні формати.

"Тому перезапускаємо наш проєкт із цифрової грамотності — трансформуємо його в дещо більше. Презентуємо національну платформу актуальних знань та навичок Дія.Освіта. Працювали над нею разом з командою Gооglе.оrg та Фондом Східна Європа", - підкреслив Федоров.

До презентації можна долучитись онлайн за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, до кластера Brave1 – платформи для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки – вже надійшло понад 100 ідей, які можуть допомогти Україні здобути технологічну перевагу над ворогом.

Фото: Мінцифри