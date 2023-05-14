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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
16 травня 2023, 20:08

Україна офіційно приєдналася до Центру кіберзахисту НАТО

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Твіттер.

«Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE) в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що відзначає офіційне приєднання України до CCDCOE. Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу вдячність уряду Естонії за підтримку та допомогу на шляху до НАТО CCDCOE», - зазначається у повідомленні.

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, NATO CCDCOE) — один із центрів передового досвіду НАТО. Він забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО. З часу заснування 2008 року базується у Таллінні.

У березні 2022 року Україні був наданий статус країни-учасниці CCDCOE NATO.

Укрінформ
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