Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Кримінал
16 травня 2023, 20:29

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв погорів на хабарі в 2,7 мільйона доларів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупцію у Верховному суді.

Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі голову Верховного Суду Всеволода Князєва, повідомляє Час Пік.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", – повідомляє прес-служба НАБУ.

Як підтвердили джерела у правоохоронних органах, на отриманні хабара, зокрема, викрито голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йдеться про 2,7 млн доларів.

Також про це у мережі написав колишній народний депутат України Борислав Береза.

У Верховному Суді після корупційного скандалу навколо голови ВСУ Всеволода Князєва, призначили позачергове засідання. Воно відбудеться у вівторок, 16 травня, за участю представників ЗМІ.

"У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково", – йдеться у заяві на Facebook-сторінці Верховного суду.

Нагадаємо, Князєв обіймає цю посаду з 1 грудня 2021 року.

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Украина", зараз проходять обшуки у 18 суддів Верховного суду.

Час Пік
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: