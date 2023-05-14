Голова Верховного Суду Всеволод Князєв погорів на хабарі в 2,7 мільйона доларів

16 травня 2023, 20:29

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупцію у Верховному суді.

Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі голову Верховного Суду Всеволода Князєва, повідомляє Час Пік.

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі згодом", – повідомляє прес-служба НАБУ.

Як підтвердили джерела у правоохоронних органах, на отриманні хабара, зокрема, викрито голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Йдеться про 2,7 млн доларів.

Також про це у мережі написав колишній народний депутат України Борислав Береза.

У Верховному Суді після корупційного скандалу навколо голови ВСУ Всеволода Князєва, призначили позачергове засідання. Воно відбудеться у вівторок, 16 травня, за участю представників ЗМІ.

"У зв’язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково", – йдеться у заяві на Facebook-сторінці Верховного суду.

Нагадаємо, Князєв обіймає цю посаду з 1 грудня 2021 року.

Як повідомляє Telegram-канал "Труха Украина", зараз проходять обшуки у 18 суддів Верховного суду.