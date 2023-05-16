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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
18 травня 2023, 16:52

Зеленський: Без повернення Криму не буде спокою в міжнародних відносинах

Україна продовжує боротьбу заради звільнення Криму від російської окупації, і все більше лідерів держав розуміють, що без повернення півострова Україні не буде повернення повноцінної сили міжнародному праву та спокою міжнародним відносинам.

Про це зазначив Президент Володимир Зеленський у виступі на заходах з нагоди Дня боротьби за права кримськотатарського народу та вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар.

«Ми продовжуємо нашу роботу заради звільнення Криму, обов’язково буде його повноцінне повернення в державну систему Україну… Зараз усе більше і більше лідерів держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили міжнародному праву», - підкреслив глава держави.

Він розповів, що триває робота на рівні державних інституцій держави з підготовки до реінтеграції Криму, та проінформував, що підписав указ про затвердження складу Консультативної ради з питань деокупації півострова.

Також Президент запевнив, що Україна пам’ятає всіх, кого російській загарбники позбавили свободи, та працює заради їх звільнення.

«Я впевнений, що прийде час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись з упевненістю, що в нашому Криму, у його квітучих садах, гостинних домах є життя, вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, усмішки дітей і немає єдиного – немає жодного сліду окупації. Так буде!», - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, 18 травня в Україні встановлено День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Фото: ОП

Укрінформ
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