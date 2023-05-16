У Конгресі США закликали Байдена розблокувати постачання винищувачів F-16 Україні – NYT

18 травня 2023, 17:12

Група з 14 членів Конгресу США - демократів і республіканців - надіслала адміністрації президента Джо Байдена лист із закликом без зволікання розблокувати постачання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє The New York Times.

"Як ми бачили на прикладі початкових вагань наших союзників щодо надання танків Україні, лідерство США має вирішальне значення для забезпечення Києва додатковими ресурсами і новими можливостями", - йдеться у процитованому журналістами листі, створення якого ініціював конгресмен-демократ Джаред Голден.

Конгресмени відзначили важливість надання Україні винищувачів F-16 для ефективного завершення російсько-української війни на справедливих умовах.

Як повідомлялося, представники Пентагону заявили, що не будуть заперечувати проти передачі винищувачів F-16 Україні третіми країнами.

Фото: Getty Images