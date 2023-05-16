На Запоріжжі затримано російського агента, який шпигував за позиціями морпіхів ЗСУ

18 травня 2023, 17:31

Під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя викрито ще одного агента фсб. Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону. Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області. Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тисяч гривень. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина. Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Зловмисника затримано під час виконання ним ворожого завдання. За даними слідства, у поле зору фсб він потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники». Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.