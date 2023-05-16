18 травня 2023, 17:38 На відновлення зруйнованого житла виділили 4,4 млрд грн Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України отримає 4,4 мільярда гривень з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплату допомоги за програмою єВідновлення. Про це повідомило Міністерство відновлення. Уряд ухвалив зміни до Порядку використання коштів Фонду ліквідації щодо виділення 4,4 мільярда гривень для виплат компенсацій для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією. 10 травня стартувала програма єВідновлення, в рамках якої всі громадяни України, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла. Станом на 17 травня за програмою єВідновлення прийняли понад 10000 заявок. Нагадаємо, держава відбудує зруйноване житло жителів Луганщини за програмою єВідновлення. Сєвєродонецьк онлайн Твітнути