Сили оборони знищили чимало окупантів та техніки на Луганщині

18 травня 2023, 17:40

Лиманський та Куп’янський напрямки залишаються “лідерами” по обстрілах. За минулу добу, 17 травня, 625 разів російські війська обстріляли там українські позиції, відбулося 16 авіанальотів та чотири боєзіткнення.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Відбулося чотири боєзіткнення в районі населених пунктів Масютівка Харківської області, Невське й Новоселівка Луганської області, де 39 окупантів було знищено, 93 – поранено. Крім того, там підбито достатньо техніки противника – танк Т-72, БТР-80, БМП, чотири самохідних артилерійських установки, дві гаубиці, два безпілотники й збито протирадарну ракету Х-31”, – також сказав він.

Крім того, Сергій Череватий повідомив, що у росіян, не зважаючи на заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, снарядного голоду немає, проте є проблеми з живою силою.

“З особовим складом у них проблема, тому тягнуть все, що можуть. Це і залишки "вагнера", і так звані роти "Шторм z", які теж вони роблять з людей, у яких є проблеми з законом. Це й бойовий армійській резерв “Барс”, територіальні війська, війська регулярні – танкові підрозділи, мотострілецькі й повітряно-десантних військ”, – підсумував речник Східного угруповання військ ЗСУ.