Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
19 травня 2023, 20:27

США підтримали «коаліцію винищувачів»: Зеленський вітає рішення Байдена

Президент Володимир Зеленський привітав рішення США підтримати міжнародну коаліцію винищувачів.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

"Вітаю історичне рішення США та Президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту #G7 у Хіросімі", - написав Президент.

Новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вітають також Нідерланди разом із британськими, данськими та бельгійськими колегами.

“Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та міжнародних партнерів”, - написав у Твіттері прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Раніше, Президент Джо Байден запевнив лідерів «Групи семи», що Сполучені Штати підтримають зусилля з підготовки українських пілотів на літаках західного зразку, включно з F-16.

За інформацією західних ЗМІ, раніше в американській адміністрації дали зрозуміти європейським союзникам, що США не перешкоджатимуть їм у постачанні винищувачів F-16 в Україну.

Фото: ОП

Укрінформ
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: