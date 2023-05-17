США підтримали «коаліцію винищувачів»: Зеленський вітає рішення Байдена

19 травня 2023, 20:27

Президент Володимир Зеленський привітав рішення США підтримати міжнародну коаліцію винищувачів.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

"Вітаю історичне рішення США та Президента Джо Байдена підтримати міжнародну коаліцію винищувачів. Це суттєво зміцнить нашу армію в небі. Розраховую обговорити практичну реалізацію цього рішення під час саміту #G7 у Хіросімі", - написав Президент.

Новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вітають також Нідерланди разом із британськими, данськими та бельгійськими колегами.

“Разом із моїми британськими, данськими та бельгійськими колегами ми вітаємо новину про те, що Сполучені Штати готові схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Умови будуть розроблені в найближчі тижні. Україна може розраховувати на непохитну підтримку Нідерландів та міжнародних партнерів”, - написав у Твіттері прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Раніше, Президент Джо Байден запевнив лідерів «Групи семи», що Сполучені Штати підтримають зусилля з підготовки українських пілотів на літаках західного зразку, включно з F-16.

За інформацією західних ЗМІ, раніше в американській адміністрації дали зрозуміти європейським союзникам, що США не перешкоджатимуть їм у постачанні винищувачів F-16 в Україну.

Фото: ОП