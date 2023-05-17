Росіяни зосередили атаки на чотирьох напрямках - 70 зіткнень за добу

19 травня 2023, 20:31

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронду протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої - за Бахмут та Мар’їнку", - йдеться у повідомлення.

За даними Генштабу, за добу ворог завдав по Україні 6 ракетних ударів та здійснив 51 авіаційний обстріл: "Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура".

У Генштабі зазначають, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Волфине, Славгород, Плетенівка Сумської області. Протягом цієї доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня Чернігівської області та Малушине на Сумщині, а також Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Біла Гора.

Загарбники завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки та Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Протягом доби завдав авіаудару в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли поблизу Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахове та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Золота Нива. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Максимівка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Гуляйполе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське та Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Берислав, Степанівка та місто Херсон.

Як повідомлялося, Бахмут залишається для російської армії пріоритетною ціллю, однак Сили оборони за добу змогли просунутись на різних ділянках до 500 метрів і тримають південно-західну частину міста.

Фото: Генштаб ЗСУ