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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
19 травня 2023, 20:45

Зеленський зустрівся з представниками ОАЕ, Оману та Кувейту

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Поінформував про ситуацію на фронті Віцепрезидента, Віцепрем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мансура бін Заїда Аль-Нагаяна. Обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи. Домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів та взаємодії.

Питання реалізації української формули миру обговорили під час зустрічі з Віцепрем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, Спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом. Наголосив на важливості країн регіону в підтримці мирних зусиль України.

Під час перемовин зі Спадкоємним принцем Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразову засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН», — написав Володимир Зеленський.

АрміяInform
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