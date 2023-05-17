Зеленський зустрівся з представниками ОАЕ, Оману та Кувейту

19 травня 2023, 20:45

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Поінформував про ситуацію на фронті Віцепрезидента, Віцепрем’єр-міністра Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мансура бін Заїда Аль-Нагаяна. Обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи. Домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів та взаємодії.

Питання реалізації української формули миру обговорили під час зустрічі з Віцепрем’єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, Спеціальним представником Султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом. Наголосив на важливості країн регіону в підтримці мирних зусиль України.

Під час перемовин зі Спадкоємним принцем Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразову засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН», — написав Володимир Зеленський.