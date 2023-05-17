Довічне або 15 років за ґратами: стали відомі імена ще трьох зрадників із Сєвєродонецька

19 травня 2023, 20:57

За матеріалами Служби безпеки України підозри отримали троє зрадників із Сєвєродонецька, які перейшли на службу до окупантів.

СБУ зібрала докази державної зради трьох службовців цивільного захисту із Луганської області. До початку повномасштабної війни вони служили у різних частинах пожежно-рятувального загону Сєвєродонецька. Про це повідомила Служба безпеки України в Івано-Франківській області, повідомляє Час Пік.

Встановлено, що рятувальники не виконали наказ керівництва про евакуацію та залишилися чекати на прихід "руського миру". Після захоплення Сєвєродонецька російськими військами зрадники перейшли на службу до окупаційної влади та вступили до т.зв. "МНС ЛНР".

Один із зрадників - капітан служби цивільного захисту, екс-начальник 35 пожежно-рятувальної частини став начальником пожежного депо "МНС ЛНР" у Сєвєродонецьку. Він активно співпрацює із загарбниками й нагороджений грамотою від окупаційної адміністрації.

Другий зрадник – старший лейтенант служби цивільного захисту, до окупації обіймав посаду начальника варти 12 державної пожежно-рятувальної частини. 24 лютого 2022 року він виїхав на окуповану з 2014 року територію та перебував там до моменту захоплення міста російськими військами. Після окупації Сєвєродонецька пішов на службу в пожежну частину "МНС ЛНР".

Третій зрадник - екс-начальник 36 пожежно-рятувальної частини. З приходом російських військ залишився у Сєвєродонецьку, а згодом вступив на посаду начальника пожежної частини "МНС ЛНР" у Рубіжному.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада.

За перехід на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану на них очікує позбавлення волі на строк 15 років або довічне, з конфіскацію майна.