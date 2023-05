19 травня 2023, 21:06 Луганщина друга за кількістю придбаних у Prozorro дронів з початку великої війни За час повномасштабної війни Луганська область придбала 307 дронів на 52 млн грн. Більше придбали лише у Дніпропетровській області — 841 дрон на 223 млн грн. Про це йдеться у підрахунках проєкту DOZORRO Transparency International Ukraine. Найбільше безпілотників у Луганській області закупило Управління власності Лисичанської військово-цивільної адміністрації — 109 штук. У листопаді 2022 року управління придбало 18 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, а потім ще 2 коптери. У 2023 році — ще 34 коптери на 9,3 млн грн та 45 на 6,2 млн грн. За підрахунками проєкту придбали щонайменше 2348 безпілотників на 601 млн грн по всій Україні. Підрахунки проєкту DOZORRO Найімовірніше це не всі договори на дрони за цей період. Певний час замовники мали право підписувати контракти напряму без тендерів. Найбільше купували квадрокоптери китайського виробництва DJI. На них припадає приблизно 85% усіх придбаних у Prozorro дронів. Наступний за популярністю безпілотник Autel, американської компанії Autel Robotics Co., Ltd. Також купують багато українських безпілотників. Деякі українські БПЛА офіційно дозволили використовувати в армії та національній гвардії — на них було державне замовлення. Серед БПЛА цього типу на озброєні в Україні стоять, зокрема, «Лелека-100», «Фурія» та «Валькірія». Окрім дронів для наших військових через Prozorro також купують техніку, що допомагає боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками. Найпопулярнішими сьогодні є антидронові рушниці. На них уже витартили 27 млн грн. Придбали щонайменше 28 комплектів. Восточний варіант Твітнути