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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
22 травня 2023, 19:21

Росіяни терміново евакуюють сховище ядерних боєприпасів із Бєлгородської області — ГУР

Російська Федерація терміново проводить евакуацію сховища ядерних боєприпасів “Бєлгород-22”, що розташоване у Бєлгородської області.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“У терміновому режимі об’єкт “Бєлгород-22” — сховище ядерних боєприпасів — рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона”, — сказав Юсов.

Він підкреслив, що саме там зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння.

За словами представника ГУР, через ситуацію в Бєлгородській області помітні "елементи паніки" у представників російського керівництва. Про це, зокрема, свідчить евакуація місцевого населення.

“Евакуація військового об’єкта “Бєлгород-22” — це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу”, — зауважив Юсов.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом у медіа з'явилась інформація про прихід на цю територію російських добровольців.

У соціальних мережах з'явилися заяви "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" про "визволення" населених пунктів Козинка і Гора-Подол у Бєлгородській області.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Володимиру Путіну вже доповіли про “спробу прориву”. Пєсков назвав події в Бєлгородській області “диверсією”, мета якої — “відвернути увагу від Бахмутського напрямку”. Він сказав, що російські сили намагаються знищити “диверсантів”.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має стосунку до подій у Бєлгородській області.

Укрінформ
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