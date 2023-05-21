22 травня 2023, 19:28

Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Російської Федерації проти України геноцидом, а терористичний режим в РФ - рашизмом.

Про це повідомив голова української делегації в ПА НАТО Єгор Чернєв у Фейсбуці.

«Парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а терористичний режим в рф - рашизмом. Одностайно», - написав народний депутат.

За його словами, ПА НАТО також закликала уряди країн-членів відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

«Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані», - переконаний політик.

Чернєв зазначив, що в тексті декларації йдеться про підтримку міжнародного трибуналу, допомогу Україні до перемоги і після неї, засудження ідеології рашизму, відновлення територіальної цілісності, а також про санкції, репарації та "план Маршалла".

«Фундамент до саміту НАТО у Вільнюсі закладений. Парламентарії країн Альянсу свою позицію висловили. Тепер справа за урядами», - резюмував голова української делегації в ПА НАТО.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.