В Одесі чоловік отримав довічне - передавав ворогу дані про ЗСУ

22 травня 2023, 19:42

Малиновський райсуд м.Одеси засудив на довічне чоловіка, який збирав і передавав ворогу дані щодо дислокації військових об’єктів ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як зазначається, суд визнав обвинуваченого винним у переході на бік ворога в період збройного конфлікту, наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, вчинені в умовах воєнного стану (ч.2 ст. 111 КК України), а також у незаконному придбанні та зберіганні вибухових речовин та бойових припасів (ч.1 ст. 263 КК України).

Зазначається, що у період з квітня по травень 2022 року зловмисник з власної ініціативи вийшов на зв’язок із представниками спецслужб Росії та виконував їхні завдання на території Одеси та Одеської області. Крім того, чоловік придбав вибухові речовини та боєприпаси, які зберігав у напівзруйнованій будівлі.

Як зазначається, на суді обвинувачений свою провину визнав повністю, але не розкаявся. Під час останнього слова він заявив, що шкодує лише про те, що його "дуже рано викрили" у вчиненні підривної діяльності проти України.

"...Суд вважає, що суспільна небезпека обвинуваченого як окремої людини занадто висока, тому що він – ідейний ворог України. Здатність його вміло мислити, використовуючи свою освіту, вміння та минулу роботу у міліції, створюють для національної безпеки значні ризики у проведені підривної діяльності на користь головного ворога України - російської федерації", - йдеться у повідомленні.

І хоч обвинувачення пропонувало призначити фігуранту покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, колегія суддів вирішила, що воно "не буде відповідати особистості обвинуваченого" і призначила покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.