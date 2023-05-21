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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Політика
22 травня 2023, 20:03

Казахстан не погодив призначення Гайдая послом у країні – ЗМІ

Казахстан відмовився видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва) колишньому начальнику Луганської обласної військової адміністрації Сергію Гайдаю, запит щодо кандидатури якого зробив офіційний Київ.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Як стверджують співрозмовники видання, казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Казахстані професійного дипломата.

Нагадаємо, що попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Тим не менш, президент Володимир Зеленський був змушений звільнити його з посади в жовтні 2022 року після незадоволення Астани та істерики Москви, яка вимагала від Казахстану негайної висилки українського дипломата з країни.

Така реакція була викликана інтерв’ю українського посла місцевому блогеру, в якому він заявив про росіян наступне: «Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

Нагадаємо, в інтерв'ю "Сєвєродонецьк онлайн" Сергій Гайдай розповів, чим займатиметься, якщо його не призначать послом.

"Буду говорити з керівником Офісу Президента, Президентом, щоб призначали на іншу посаду, де я зможу максимально бути корисним", - наголосив він.

Сєвєродонецьк онлайн
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