Влада взяла на контроль заборгованість по виплатах ВПО

22 травня 2023, 20:05

Заборгованість по виплатах ВПО має бути невідкладно погашена.

Про це під час засідання Координаційного штабу з питань ВПО заявила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

На необхідності негайного вирішення цього питання також наголосив на черговому засіданні Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Посадовці підкреслили, що переселенці не повинні страждати через розбіжності між окремими відповідальними відомствами. Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі строки. Адже для багатьох із них це єдине джерело доходу, переконана Віцепрем’єрка.

За результатами наради Міністерству фінансів спільно з Мінсоцполітики доручено опрацювати питання щодо внесення змін до відповідної бюджетної програми з метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб соціальними виплатами протягом другого виплатного періоду.