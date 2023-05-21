Українці масово освоюють нові професії через Дія.Освіта: топ-5 курсів

22 травня 2023, 20:20

Еволюція проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта у більш широкий формат Дія.Освіта пройшло доволі успішно. Лише за декілька днів платформу відвідали 35 тисяч українців.

Про це в своєму Telegram заявив віцепрем’єр міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він назвав це показником того, що українці не бояться викликів, а також готові опановувати нові професії та змінювати своє життя.

Загалом всі охочі можуть пройти понад 50 унікальних освітніх курсів – вони безкоштовні та доступні українською чи англійською мовами. Міністр перерахував найпопулярніші професії, які громадяни опановують на Дії.Освіта:

UI/UX-дизайнер;

мобільний фотограф;

QA-тестувальник;

бариста;

логіст.

"Якщо ви досі відкладаєте на потім – не вагайтеся та просто зараз зайдіть на Дія.Освіта", – закликав Федоров.

Тим, хто не може визначитися, в якому напрямку він чи вона бажає розвиватися, допоможе обрати система – для цього достатньо пройти тест. Результат покаже професію, що найкраще підійде.

"Розвивайтеся та навчайтеся впродовж життя. Це важливо, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці та отримувати гідну зарплату", – наголосив Федоров.

Платформу Дія.Освіта було запущено 17 травня. Її метою було допомогти українцям з профорієнтацією на опануванням нових професійних навичок. Ця ініціатива стала більш масштабним етапом розвитку проєкту Дія.Цифрова освіта.

Освітні курси були підготовлені фахівцями з сучасної освіти та практики та з урахуванням затвердженого Євросоюзом нового європейського порядку денного з навчання дорослих. Кожний, хто успішно завершить навчання, отримає відповідний сертифікат, який можна буде додати до резюме.

Крім освітніх курсів, на платформі можна знайти освітні вебінари, подкасти, гайди та іншу інформацію, яка дозволить поглибити знання та розвинути нові навички. Загалом це допоможе зробити крок назустріч новій професії.