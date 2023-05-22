В ОП обговорили з посольством Швейцарії створення реєстру депортованих у Росію дітей

23 травня 2023, 20:35

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська під час зустрічі з представниками посольства Швейцарії обговорили допомогу Україні у створенні реєстрів та обміну інформацією про постраждалих/депортованих українських дітей.

Про це поінформувала пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що зі сторони Посольства Швейцарії на зустрічі були присутні радник, керівник програм із питань миру та прав людини Посольства Швейцарської Конфедерації Гаетан Ванне та координатор проєктів із питань миру та прав людини посольства Швейцарської Конфедерації Наталія Сорокіна.

«Учасники зустрічі обговорили допомогу Україні у створенні та розвитку реєстрів та обміну інформацією про постраждалих / депортованих українських дітей», - заявили у пресслужбі ОП.

Зокрема, заходи зі створення відповідних реєстрів та інструментів обміну інформацією реалізуються в межах проєкту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом Innovabridge.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю. Сторонами було визначено, що пріоритетним є створення прозорого механізму, орієнтованого на потреби жертв/постраждалих, та зрозумілих для них алгоритмів.