Оборонні закупівлі в Україні переходять на модель держав-членів НАТО – уряд

23 травня 2023, 20:42

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, за якою закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України здійснюватиме Агенція оборонних закупівель.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

"Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату Міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ", - цитує пресслужба міністра оборони України Олексія Резнікова.

В свою чергу заступник міністра оборони Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони, забезпечуватиме єдина національна агенція. За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають Збройні Сили України.

Наразі Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО.

Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрямований на забезпечення прозорого та відритого процесу оборонних закупівель.