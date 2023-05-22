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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
23 травня 2023, 20:50

У День морської піхоти Президент України відвідав передові позиції українських захисників на Донеччині

Сьогодні, 23 травня, Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня морської піхоти відвідав передові позиції Збройних Сил України у смузі оборони Вугледар – Мар’їнка в Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Верховний Головнокомандувач заслухав доповідь командувача морської піхоти й ОТУ «Донецьк» генерал-лейтенанта Юрія Содоля щодо поточної ситуації на визначеній ділянці фронту.

Володимир Зеленський наголосив, що морська піхота — це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням і покликанню бійців, які завжди демонструють швидкість, рішучість і результат.

За словами глави держави, з початку російської агресії військові частини й підрозділи морської піхоти надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках фронту, професійно та впевнено знищуючи загарбників.

«Щодня на полі бою українська морська піхота доводить, що вона є потужною силою, яка знищує ворога, звільняє українські землі, виконує найскладніші завдання у найскладніших умовах. І нам потрібно більше такої сили. Тому відсьогодні ми значно збільшуємо потенціал морської піхоти та створюємо корпус морської піхоти», — заявив Президент.

Як розповів Володимир Зеленський, буде сформовано нові бригади, забезпечені сучасною технікою та зброєю.

АрміяInform
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