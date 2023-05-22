Ворог зосереджує зусилля на п’яти напрямках, відбулось 16 бойових зіткнень

23 травня 2023, 20:54

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулися 16 бойових зіткнень.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 18:00 23 травня.

«Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура», - ідеться в повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка», - поінформували у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Гудове, Вовківка, Новомиколаївка та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби загарбники наступальних дій не проводили. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби агресор вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби російські війська вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдали авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артобстріли по районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки ворога в районі міста Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку російська армія завдала авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснила обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують вести оборонні дії. Не припиняють знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдали авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому Запорізької області, обстріляли з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золоту Балку, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівку, Кізомис, Станіслав Херсонської області та Херсон.

Ворог продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну району лікарню росіяни перетворили на військовий шпиталь. Наразі медичний заклад переповнений російськими загарбниками з пораненнями різного ступеня важкості.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Протягом цієї доби було знищено 4 ворожі ударні БпЛА типу Shahed», - поінформували у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі ворога.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 23 травня 2023 року ліквідували близько 204 тисяч 360 російських загарбників, з них 480 осіб - за минулу добу.

Фото: Генштаб ЗСУ