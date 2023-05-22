"Полювала" за українським ППО в районі Бахмута: СБУ затримала поплічницю російських окупантів

23 травня 2023, 21:14

Під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю.

Ворожим інформатором виявилася мешканка смт Олексієво-Дружківка, яка збирала для оккупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє прес-служба 3 управління ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях, передає Час Пік.

"Співробітники СБУ затримали фігурантку під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей.

Вона була активною користувачкою забороненої соцмережі "Одноклассники", в якій поширювала антиукраїнські дописи.

Там на неї вийшов «зв’язковий» російської спецслужби, який у січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також вона "в темну" використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони.

Передусім вона намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників. Отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 15 років тюрми.