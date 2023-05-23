Вступ до НАТО може стати найкращою гарантією безпеки для України, але після війни – Столтенберг

24 травня 2023, 19:47

Найкращою гарантією безпеки для України могло б бути членство в НАТО, але це є неможливим під час війни, оскільки союзники по НАТО не мають консенсусу в цьому питанні.

Про це сьогодні в ході дискусії на полях щорічного Брюссельського форуму заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Повні гарантії безпеки могло б надати членство в НАТО, але це не є чимось, що може трапитися у розпал війни... З цього питання, щодо членства України в НАТО, є різні погляди серед союзників, але єдиний шлях для прийняття рішень в НАТО - через консенсус. Зараз тривають консультації з цього приводу щодо того, як ми можемо відповісти на амбіцію України щодо членства в НАТО. До Альянсу входять 31, невдовзі – 32 члени, і на цьому етапі я не можу сказати, яким буде остаточне рішення Вільнюського саміту з цього питання», - зазначив генеральний секретар НАТО.

При цьому Єнс Столтенберг знову підтвердив, що всі країни Альянсу погоджуються з тим. що Україна стане членом НАТО у майбутньому. Це було дуже чітко заявлено на Мадридському саміті минулого року, і повторювалося багато разів з моменту, коли союзники вперше прийняли теке рішення у 2008 році, під час саміту в Бухаресті.

«Ми всі погоджуємося, що двері НАТО є відкритими для нових членів. Це питання, яке мають вирішувати союзники по НАТО і Україна - коли вона може приєднатися. Москва не має ніякого права вето у цьому питанні. При цьому найбільш важлива та термінова справа зараз – забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна країна. Адже якщо Україна не переможе, тоді не існуватиме й питання щодо членства, яке було б можливим обговорювати», - зауважив керівник Альянсу.

Він нагадав, що війна за своєю природою є непередбачуваною, тож зараз неможливо сказати, як вона завершиться і коли. Але тоді, коли ця війна завершиться, буде важливим забезпечити, щоб вона більше не починалася знову, зупинити тенденцію агресивної поведінки Російської Федерації та не дозволити президенту Путіну руйнувати надалі систему європейської безпеки.

«Ми маємо здійснити заходи, щоб стримати подальшу російську агресію. Це включає надання військової допомоги для України, допомогти їм (українцям, - ред.) стримувати Росію та оборонити себе. Ми маємо вжити більш глибокі заходи безпеки, зокрема, в рамках «Київського компакту» та в рамках багатьох двосторонніх речей у сфері безпеки, які вже представлені на столі», - додав Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, з початку російського військового вторгнення в Україну в лютому минулого року, НАТО та країни-союзниці надали Україні безпрецедентну політичну та військову допомогу, включаючи постачання сучасної зброї, - машини піхоти, танки, артилерію, засоби протиповітряної оборони та протитанкові засоби, - яка допомогла Україні вистояти та розпочати звільнення своїх територій, що були окуповані російськими загарбниками.