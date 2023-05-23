Шахраї крадуть гроші в українців у месенджерах: озвучено поради, як захистити себе

24 травня 2023, 20:28

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ шахраї наживаються на фейкових благодійних та волонтерських зборах. Так, якщо ви отримали посилання у чаті на невідомий сайт від незнайомого адресата чи з підозрілим текстом – не переходьте за ним.

Наприклад, якщо у груповому чаті вам надійшло повідомлення з посиланням на переказ коштів за новою програмою допомоги, варто перевірити цю інформацію на сторонніх джерелах (новинні сайти, портали державних органів тощо). Про це розповіли у пресслужбі популярного месенджера.

Офіційні волонтерські ініціативи будуть завжди оголошені на сторінках установ у мережі. Якщо ви перевірили інформацію і такий збір/фонд/програма дійсно існують — повторно уважно перегляньте усі деталі в повідомленні та на сайті, куди веде посилання. Похибка в написанні назви вже може свідчити про те, що перед вами шахрайська пастка.

Довіряйте лише інформації з перевірених джерел чи від знайомих адресатів. У випадку, якщо ви отримали повідомлення від невідомої вам організації, перевірте її профіль. Шахраї нерідко представляються компаніями, аби виманити платіжні дані в адресата. Щоб додати правдоподібності своїй схемі, зловмисники ставлять на фото акаунта логотип організації, а замість імʼя – її назву.

Також треба звернути увагу на позначку профілю – організації, офіційно зареєстровані у Viber, мають "блакитну пташку" біля назви та містять активне посилання на сайт в описі. По-друге, перевірте інформацію про організацію в інтернеті.

Кожна чинна компанія або фонд, найімовірніше, матиме сайт, який зʼявиться на першій же сторінці результатів пошуку. Також на порталах зазвичай вказані посилання на соціальні мережі та месенджери компаній, тож легко перевірити, хто саме вам пише – фейк чи офіційний представник.