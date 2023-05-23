Ситуація на фронті: 23 зіткнення за добу, ЗСУ знищили чотири «важливі цілі»

24 травня 2023, 19:58

На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках протягом доби відбулися 23 бойові зіткнення.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 18:00 24 травня.

«Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою», - ідеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом протягом доби відбулось 23 бойові зіткнення на зазначених ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Шпиль, Олексіївка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби агресор наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби російські війська вели безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новокалинове та Авдіївка. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Степового. Здійснив артилерійські обстріли по населених пунктах Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки ворога в районі міста Мар’їнка. В той же час ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Здійснили обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоселівка, Омельник, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Велетенське Херсонської області та Херсона.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом цієї доби нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні БпЛА типу Shahed та один розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10», - поінформували у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі ворога.

Сили оборони України з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2023 року ліквідували близько 204 тисяч 760 російських загарбників, 400 з них – за останню добу.

Фото: Генштаб ЗСУ