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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
24 травня 2023, 20:06

Власенко прокоментував, навіщо Сєвєродонецькій райдержадміністрації автівка за майже 2 млн грн

Голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко пояснив, що адміністрації бус Opel Zafira Life потрібен для перевезень вантажів, а у майбутньому – людей на деокупованих територіях.

Про це він повідомив у коментарі «Сєвєродонецьк онлайн».

«Купуємо бус! Бус пасажирський на 9 місць, задні сидіння знімаються, зараз будемо використовувати для перевозки гуманітарної допомоги в наших ХАБах, а після деокупації будемо використовувати на Луганщині і для вантажів, і для перевезення людей», - пояснив Власенко.

Раніше видання ZARAZ.INFO повідомило, що керівництво Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області, яку очолює Роман Власенко знаходячись в евакуації в Івано-Франківській області, 17 травня 2023 року оголосило процедуру закупівлі «Легкового автомобілю на базі Opel Zafira Life або еквівалент» з очікуваною вартістю закупівлі 1840000 грн, що по курсу НБУ (36,56 грн за 1 $) складає 50320 доларів США.

Закупівля здійснюється без застосування електронного аукціону і в обмежений період подачі пропозицій з 17 по 25 травня, тобто подача пропозицій завершується 24 травня (обмеженного у часі терміном подачі заявок терміном у 8 діб).

Сєвєродонецьк онлайн
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