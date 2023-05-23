Депутата, старосту храму та викладача університету з Луганщини підозрюють у колабораціонізмі

24 травня 2023, 20:09

У результаті слідчих дій повідомили про підозру у злочинах проти національної безпеки України 78 організаторам злочинного «плебісциту» на Луганщині. Серед них - 28 депутатів «народного совета лнр», які сприяли реалізації кремлівського плану анексії частини території України.

Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Сєвєродонецьк.

У вересні минулого року вони проголосували за «закон про референдум щодо входження до складу росії на правах суб’єкта рф». Під час підготовки фейкового заходу «парламентарії лнр» під наглядом кураторів із АП рф вели активну пропагандистську діяльність та закликали населення до участі у «волевиявленні».

Зокрема, у колабораційній діяльності підозрюється колишній депутат Луганської міськради від партії регіонів, який від початку російської агресії став на сторону окупантів. За підозрою у злочинах проти України його оголосили у розшук. Нині він є заступником голови «народного совета лнр».

З літа минулого року депутат брав участь у пропагандистській кампанії щодо просування теми російського «референдуму», відвідував «трудові колективи» та закликав людей віддати голос на користь політики кремля.

Ще один правопорушник, який до 2014 року був старостою храму в Луганську, очолив у «парламенті лнр» «государственный комитет по вопросам религии и духовности». Він опікується «духовною інтеграцією» в рф окупованих українських територій під егідою церкви московського патріархату та російських «скрєпних» організацій.

Третім фігурантом є колишній викладач аграрного університету, а нині – очільник одного з комітетів «народного совета лнр», закріплений як депутат за Кадіївкою (Стаханов). Під час підготовки до «референдуму» він здійснив турне й іншими окупованими містами Луганщини, де переконував місцевих мешканців взяти участь у голосуванні.

Правопорушникам повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території.

Їх оголосили у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.