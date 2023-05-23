Електронну чергу для проходження ВЛК запустили ще у восьми містах України НОВИНИ

24 травня 2023, 20:11

Продовжуються заходи з удосконалення для забезпечення швидкого та зручного проходження військовослужбовцями військово-лікарської комісії (ВЛК). Зокрема, днями система електронної черги була запроваджена у військових госпіталях Старокостянтинова, Десни, Дніпра, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців та Житомира.

А з початку травня електронна черга діє також у військових госпіталях Києва, Львова, Вінниці, Одеси та Харкова.

Цей механізм надає можливість записати військовослужбовців на ВЛК або до лікаря на консультацію у зручний для них день та час.

Підвищення якості медичного обслуговування та забезпечення військовослужбовців під час проходження військово-лікарської комісії є пріоритетним завданням Медичних сил ЗСУ та уряду України. Для реалізації цих завдань активно співпрацюють підрозділи Збройних Сил України, Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоровʼя України, Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства цифрової трансформації України та громадськість.

Джерело: Military Media Center