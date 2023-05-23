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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
24 травня 2023, 20:15

На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили розвиток української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.

«Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія».

Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо», — йдеться у дописі глави держави.

АрміяInform
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