24 травня 2023, 20:15 На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили розвиток української авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Telegram. «Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ «Хортиця» й «Таврія». Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва. Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо», — йдеться у дописі глави держави. АрміяInform Твітнути