25 травня 2023, 20:54

Окупантам здають інформацію про людей "законсервовані" агенти.

Про це в Національному телемарафоні повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«На тій території залишилося дуже багато людей, які були «законсервованими» агентами, які потім зливали інформацію про наших активістів, про наших захисників, АТО-ників колишніх. Зрозуміло, що людей, які мають потужну проукраїнську позицію, вони органам рф, фсб та всім недоструктурам їхнім позливали», - повідомив Лисогор.

Також в окупантів постійно працюють патрулі, які виявляють проукраїнських людей.

Загарбники очікують на контрнаступ, тому посилили пошуки проукраїнські налаштованих громадян.

Лисогор додав, за учора 105 разів окупанти обстріляли деокуповані села та селища. Безпосередньо в Невське прилетіло 10 ворожих снарядів і ракет, навколо населеного пункту – 51.

На Луганщині найскладнішим напрямком залишається Білогорівка.

У визволених селах залишаються близько 120 осіб. Постійно завозять їм продукти харчування, ліки, засоби першої необхідності.

Нагадаємо, окупанти повісили чоловіка на Сватівщині, який мав чітку проукраїнську позицію. До цього його чотири рази забирали на допити.