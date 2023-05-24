Іспити за новими правилами: з 1 червня в Україні змінять процес отримання водійських посвідчень

25 травня 2023, 21:06

В Україні вже з 1 червня стартує пілотний проект МВС із проведення іспитів на право керування транспортним засобом за новими принципами. Зокрема, передбачена аудіо- та відеофіксація як теоретичного, так і практичного іспитів.

Першими на нові правила переходять Львівська, Одеська, Вінницька та Київська області. Усі інші регіони приєднають до проекту до кінця 2023 року, повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

У зазначених регіонах буде впроваджено талони попереднього запису на практичний іспит на авто категорії В. Записатися можна у терміналах сервісних центрів МВС або через електронний запис. Крім того:

майбутній водій зможе вибрати, якою машиною проходить іспит – автошколи чи сервісного центру;

у приміщеннях для теоретичних іспитів буде встановлено чотири відеокамери та мікрофон;

при здачі практичного іспиту на права категорії В вестиметься відеозапис у салоні: зніматимуть руки та ноги як кандидата у водії, так і екзаменатора;

розмова в салоні також записуватиметься.

У МВС вважають, що такі правила дозволять зробити проходження іспитів чесним, наприклад, екзаменатори не зможуть підказувати. Крім того, аудіо- та відеофіксація допоможе майбутнім водіям за необхідності оскаржити результати теоретичного іспиту та довести свою правоту.

Раніше в Україні запрацювала послуга обміну та відновлення посвідчення водія в додатку Дія. Так, Україна стала першою країною в Європі, в якій можна відмовитися від фізичного бланку посвідчення водія і виготовити тільки цифровий документ.