Остін: «Рамштайн-12» зосередиться на зміцненні української системи ППО

25 травня 2023, 20:03

Контактна група з питань оборони України у форматі «Рамштайн» на сьогоднішньому засіданні зосередиться на тому, як допомогти українцям ще краще захистити небо.

Про це повідомив на початку засідання міністр оборони США Ллойд Остін, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми допомогли Україні захистити небо і не припинимо це робити. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі, і тому можливості протиповітряної оборони знову перебуватимуть у центрі наших сьогоднішніх дискусій», - наголосив глава Пентагона.

Він підкреслив, що Україна зараз озброєна системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною й Нідерландами, та «влучно збиває» російські ракети. «Patriot рятує життя, так само як і системи IRIS-T та NASAMS, які також поставили ця Контактна група», - зауважив міністр оборони США.

Крім того, за його словами, учасники зустрічі «Рамштайн-12» заслухають доповідь України щодо ситуації на місцях, а також оцінки командуючих у Європі щодо актуальних потреб ЗСУ. Обговорюватимуться також шляхи прискорення промислового виробництва зброї та боєприпасів.

«Ми продовжимо відстоювати суверенне право України жити у свободі, продовжимо відстоювати відкритий світ, заснований на правилах і правах, відстоювати вільну та суверенну Україну стільки, скільки буде потрібно», - підкреслив глава Пентагона.

Фото: CNN