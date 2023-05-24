На п'яти напрямках за добу відбулися 17 бойових зіткнень

25 травня 2023, 20:05

Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулися 17 бойових зіткнень.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 18:00 25 травня, передає Укрінформ.

Як повідомляється, авіація Сил оборони загалом за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ й артилерії ЗСУ зі свого боку уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію й артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Російські загарбники загалом протягом доби здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, 48 авіаційних і два ракетні удари. Для здійснення останніх ворог використав зенітні ракети С-300, спрямувавши їх по цивільній інфраструктурі селища Циркуни Харківської області, унаслідок чого пошкоджень зазнав приватний будинок.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — попереджають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала, ознаки формування наступальних угруповань не виявлені.

На Сіверському та Слобожанському напрямках Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Мінометних й артилерійські ударів ворога протягом доби зазнали Кам’янська Слобода і Гай Чернігівської області, Ходине, Володимирівка, Олександрівка й Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє Харківської області.

На Куп’янському напрямку війська РФ не припиняють спроб покращити тактичне положення. З авіації загарбники били по району Чайківки та Кислівки Харківської області.

Безуспішні наступальні дії протягом доби росіяни вели в районі Масютівки, з артилерії і мінометів атакували Тополі, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Масютівку, Западне та Кислівку Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. По її ж території завдали авіаційних ударів. Також вдарили з авіації по району Івано-Дар'ївки Донецької області.

Артилерійських обстрілів від загарбників зазнали Макіївка, Невське, Діброва й Білогорівка Луганської області, Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби росіяни продовжують вести наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російська армія вела безуспішні наступальні дії в напрямку Красногорівки, з авіації била по району Авдіївки. Артилерійських ударів загарбники завдали по Авдіївці, Первомайському та Карлівці Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки росіян у районі Мар’їнки. Серед іншого, місто зазнало від ворога авіаційних ударів і обстрілів. Від останніх потерпала також Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку війська РФ обстріляли, зокрема, Вугледар і Пречистівку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують вести оборонні дії. З авіації ворог бив по районах Ольгівського, Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава Херсонської області.

Російських обстрілів зазнали Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське й Степногірськ Запорізької області, Херсон, Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка й Велетенське Херсонської області.

У Генштабі підтвердили мілітаризацію тимчасово захопленого острову Джарилгач. Встановлено, що загарбники розмістили там близько 300 своїх військовослужбовців і 15 човнів іноземного виробництва, викрадених у місцевого населення.

У ніч на 25 травня російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131. Силами оборони знищені всі 36 ворожих безпілотників.

24 травня стало відомо, що російські загарбники засипали перешийок між Джарилгачем і материковою частиною Херсонської області. З острова лунали вибухи і постріли.

Фото: Генштаб ЗСУ