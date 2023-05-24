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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
25 травня 2023, 20:05

На п'яти напрямках за добу відбулися 17 бойових зіткнень

Російські війська зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби там відбулися 17 бойових зіткнень.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 18:00 25 травня, передає Укрінформ.

Як повідомляється, авіація Сил оборони загалом за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ й артилерії ЗСУ зі свого боку уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію й артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Російські загарбники загалом протягом доби здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, 48 авіаційних і два ракетні удари. Для здійснення останніх ворог використав зенітні ракети С-300, спрямувавши їх по цивільній інфраструктурі селища Циркуни Харківської області, унаслідок чого пошкоджень зазнав приватний будинок.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — попереджають у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала, ознаки формування наступальних угруповань не виявлені.

На Сіверському та Слобожанському напрямках Російська Федерація продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Мінометних й артилерійські ударів ворога протягом доби зазнали Кам’янська Слобода і Гай Чернігівської області, Ходине, Володимирівка, Олександрівка й Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє Харківської області.

На Куп’янському напрямку війська РФ не припиняють спроб покращити тактичне положення. З авіації загарбники били по району Чайківки та Кислівки Харківської області.

Безуспішні наступальні дії протягом доби росіяни вели в районі Масютівки, з артилерії і мінометів атакували Тополі, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Масютівку, Западне та Кислівку Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. По її ж території завдали авіаційних ударів. Також вдарили з авіації по району Івано-Дар'ївки Донецької області.

Артилерійських обстрілів від загарбників зазнали Макіївка, Невське, Діброва й Білогорівка Луганської області, Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби росіяни продовжують вести наступальні дії в районі Бахмута. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російська армія вела безуспішні наступальні дії в напрямку Красногорівки, з авіації била по району Авдіївки. Артилерійських ударів загарбники завдали по Авдіївці, Первомайському та Карлівці Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки росіян у районі Мар’їнки. Серед іншого, місто зазнало від ворога авіаційних ударів і обстрілів. Від останніх потерпала також Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку війська РФ обстріляли, зокрема, Вугледар і Пречистівку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники продовжують вести оборонні дії. З авіації ворог бив по районах Ольгівського, Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава Херсонської області.

Російських обстрілів зазнали Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське й Степногірськ Запорізької області, Херсон, Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка й Велетенське Херсонської області.

У Генштабі підтвердили мілітаризацію тимчасово захопленого острову Джарилгач. Встановлено, що загарбники розмістили там близько 300 своїх військовослужбовців і 15 човнів іноземного виробництва, викрадених у місцевого населення.

У ніч на 25 травня російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed-136/131. Силами оборони знищені всі 36 ворожих безпілотників.

24 травня стало відомо, що російські загарбники засипали перешийок між Джарилгачем і материковою частиною Херсонської області. З острова лунали вибухи і постріли.

Фото: Генштаб ЗСУ

Укрінформ
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