Україна повернула з російського полону 106 військових з Бахмутського напрямку

25 травня 2023, 20:28

Серед тих, кого сьогодні повернули з полону, 68 захисників вважалися безвісти зниклими.

98 звільнених військовослужбовців належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.

Нагадаємо, минулий обмін полоненими відбувся 26 квітня. Тоді вдалося повернути додому 44 наших співвітчизників. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей, серед них — 139 цивільних.