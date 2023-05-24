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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Події
25 травня 2023, 20:28

Україна повернула з російського полону 106 військових з Бахмутського напрямку

Серед тих, кого сьогодні повернули з полону, 68 захисників вважалися безвісти зниклими.

98 звільнених військовослужбовців належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. Щонайменше сім врятованих оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання.

Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому — 21 рік.

Нагадаємо, минулий обмін полоненими відбувся 26 квітня. Тоді вдалося повернути додому 44 наших співвітчизників. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки.

Загалом на сьогодні в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей, серед них — 139 цивільних.

АрміяInform
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