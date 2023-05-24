«За мужність та відвагу»: Президент України відзначив шість підрозділів Збройних Сил України

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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".