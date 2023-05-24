«За мужність та відвагу»: Президент України відзначив шість підрозділів Збройних Сил України

Президент України Володимир Зеленський відзнаками «За мужність та відвагу» нагородив ще шість підрозділів Збройних Сил України.
Відповідні укази № 289/2023, 290/2023, 291/2023, 292/2023, 293/2023, 294/2023, опубліковані на сайті Офісу Президента України.
Зазначається, що нагороди присвоєно «з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України».
Почесною відзнакою «За мужність та відвагу» відзначено:
- Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- 406-му окрему артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- 18-й окремий батальйон морської піхоти 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- 137-й окремий батальйон морської піхоти 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
- 140-й окремий розвідувальний батальйон Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.