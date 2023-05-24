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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Влада
25 травня 2023, 20:40

«За мужність та відвагу»: Президент України відзначив шість підрозділів Збройних Сил України

Президент України Володимир Зеленський відзнаками «За мужність та відвагу» нагородив ще шість підрозділів Збройних Сил України.

Відповідні укази № 289/2023290/2023291/2023, 292/2023293/2023294/2023, опубліковані на сайті Офісу Президента України.

Зазначається, що нагороди присвоєно «з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України».

Почесною відзнакою «За мужність та відвагу» відзначено:

  • Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
  • 406-му окрему артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
  • 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
  • 18-й окремий батальйон морської піхоти 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
  • 137-й окремий батальйон морської піхоти 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
  • 140-й окремий розвідувальний батальйон Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
АрміяInform
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