СНУ ім. В. Даля співпрацюватиме з Amazon Web Services

Фахівці СНУ імені Володимира Даля провели зустріч з представником Amazon Web Services (Israel, Central and Eastern Europe), Madrid, Spain, на якій обговорили варіанти співпраці в ІТ-напряму.
Про це повідомляє Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.
За результатами визначили наступні основні напрямки співпраці:
Навчання здобувачів вищої освіти хмарним технологіям на базі Amazon Web Services (AWS);
Сприяння проходженню сертифікованих курсів AWS для викладачів і здобувачів СНУ ім. В. Даля;
Використання сервісів AWS для розгортання елементів ІТ інфраструктури університету, резервного зберігання критично важливих даних.
Довідково: Amazon Web Services або AWS є дочірньою компанією Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки. Дата-центри розташовані в Південній та Північній Америці, Європі, Азії, Австралії, Японії. Центральний офіс компанії розташований в Сіетлі (США).
Нагадаємо, студентка СНУ імені Володимира Даля стала стипендіаткою Кабінету Міністрів України.