25 травня 2023, 20:51 СНУ ім. В. Даля співпрацюватиме з Amazon Web Services Фахівці СНУ імені Володимира Даля провели зустріч з представником Amazon Web Services (Israel, Central and Eastern Europe), Madrid, Spain, на якій обговорили варіанти співпраці в ІТ-напряму. Про це повідомляє Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. За результатами визначили наступні основні напрямки співпраці: Навчання здобувачів вищої освіти хмарним технологіям на базі Amazon Web Services (AWS); Сприяння проходженню сертифікованих курсів AWS для викладачів і здобувачів СНУ ім. В. Даля; Використання сервісів AWS для розгортання елементів ІТ інфраструктури університету, резервного зберігання критично важливих даних. Довідково: Amazon Web Services або AWS є дочірньою компанією Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки. Дата-центри розташовані в Південній та Північній Америці, Європі, Азії, Австралії, Японії. Центральний офіс компанії розташований в Сіетлі (США). Нагадаємо, студентка СНУ імені Володимира Даля стала стипендіаткою Кабінету Міністрів України. Сєвєродонецьк онлайн Твітнути