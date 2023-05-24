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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
25 травня 2023, 20:51

СНУ ім. В. Даля співпрацюватиме з Amazon Web Services

Фахівці СНУ імені Володимира Даля провели зустріч з представником Amazon Web Services (Israel, Central and Eastern Europe), Madrid, Spain, на якій обговорили варіанти співпраці в ІТ-напряму.

Про це повідомляє Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля.

За результатами визначили наступні основні напрямки співпраці:

Навчання здобувачів вищої освіти хмарним технологіям на базі Amazon Web Services (AWS);

Сприяння проходженню сертифікованих курсів AWS для викладачів і здобувачів СНУ ім. В. Даля;

Використання сервісів AWS для розгортання елементів ІТ інфраструктури університету, резервного зберігання критично важливих даних.

Довідково: Amazon Web Services або AWS є дочірньою компанією Amazon.com, що надає платформу хмарних обчислень в оренду приватним особам, компаніям та урядам на основі платної підписки. Дата-центри розташовані в Південній та Північній Америці, Європі, Азії, Австралії, Японії. Центральний офіс компанії розташований в Сіетлі (США).

Нагадаємо, студентка СНУ імені Володимира Даля стала стипендіаткою Кабінету Міністрів України.

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