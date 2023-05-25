Лариса Кульбач: «Медики Кремінщини продовжують допомагати землякам»

26 травня 2023, 13:57

Депутатка Кремінської міської ради від політичної партії «Слуга Народу» Лариса Кульбач багато років свого життя присвятила роботі в медичній сфері та її розвитку. До повномасштабного вторгнення активно працювала над розбудовою галузі у своїй громаді.

Тепер разом зі своїми колегами-медиками допомагає землякам-переселенцям. Лариса організувала роботу лікарів в дистанційному форматі та дбає про отримання внутрішньо переміщеними особами життєвонеобхідних ліків.

«Наразі Кремінська багатопрофільна лікарня працює в дистанційному режимі. В онлайн-форматі лікарі надають консультації своїм пацієнтам. Насамперед тим, хто до повномасштабного вторгнення військ рф був пацієнтами цієї лікарні. Тобто люди вже звикли до своїх лікарів: пацієнт та лікар один одного добре знають, і це позитивно впиває на якість консультування та призначення лікування», - розповіла про діяльність лікарів Лариса Кульбач.

Депутатка зазначає, що, окрім мешканців Кремінської територіальної громади, до медичного закладу також звертаються й інші внутрішньо переміщені особи та навіть деякі українці, які перебувають за кордоном. А надання медичних послуг людям не обмежується лише онлайн-консультаціями.

«Іноді звертаються наші земляки з-за кордону, іноді – ВПО з інших громад Луганщини. У закладі допомагають усім! Також лікарі за місцем свого перебування консультують наших земляків у гуманітарних штабах. А тим пацієнтам, які мають потребу в життєвонеобхідних препаратах, у співпраці з міжнародними організаціями передаємо такі препарати безплатно.

Також для пацієнтів періодично вдається отримувати від міжнародних партнерів окуляри, різноманітні ліки тощо. Тож, попри те, що весь колектив зараз розкиданий по країні, медики Кремінщини продовжують допомагати землякам!» - наголосила Лариса Кульбач.

Команда Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», депутати від «Слуги Народу» з Луганщини й надалі сприятимуть отриманню якісних медичних послуг внутрішньо переміщеними особами з Луганщини.