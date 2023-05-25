Підсумки “Рамштайну-12”: авіаційну коаліцію уже сформовано

26 травня 2023, 20:53

Ще не завтра, але над українським небом F-16 злетять. Тема надання нашій державі винищувачів перейшла у практичну площину

25 травня західні союзники України провели чергову — 12-ту за рахунком зустріч у форматі "Рамштайн". Засідання проходило в онлайн-режимі за участю очільників оборонних відомств із 50 країн світу.

Відзначимо, що напередодні Київ встиг озвучити пріоритетні напрямки для продовження визвольної війни України проти Росії. Зокрема, йшлося про:

артилерію;

системи РСЗВ;

ремонт наявної військової техніки;

комплекси ППО;

далекобійні ракети;

винищувачі F-16;

снарядна логістика;

навчання українських військових.

Чи були задоволені наші потреби? У цілому “Рамштайн” завершився для України позитивним результатом. Особливо обнадіює заява глави Пентагону Ллойда Остіна: “Ми почули напряму від міністра Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України в наступні тижні та місяці. Ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов’язання щодо їх усунення”.

Але ключовою подією “Рамштайну” стала, звісно, авіаційна коаліція, яка, за словами експертів, уже фактично сформувалася.

Росія не виграє цю війну: основні заяви з брифінгу Остіна та Міллі

Міністр оборони США наголосив, що "Рамштайн" не збирається відступати від підтримки безпекових і оборонних спроможностей України. А ще — він відзначив роботу українських зенітників.

"Путін сподівався, що наша рішучість зникне. Він робив ставку, що наша єдність розколеться. Натомість ми зберігаємо єдність як ніколи до цього. Ми допомагаємо Україні захищати небо і ми не відступимо. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі. Українці збивають російські ракети з точністю і майстерністю. Patriot рятує життя, як і системи протиповітряної оборони Iris-T і NASAMS”, - заявив Ллойд Остін.

Тим часом голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав, що Україна спроможна звільнити всі окуповані Росією території.

“Всі війни рано чи пізно закінчуються. Вони завершуються перемогою однієї сторони або іншої, або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані Росія не може виграти”, – переконаний Міллі.

Він пояснив, що РФ не змогла досягти своїх стратегічних цілей в рамках військової кампанії, водночас Україна на це цілком здатна: “...Стратегічні цілі України – звільнити всю окуповану Росією території”.

То ж які підсумки зустрічі?

Коаліція F-16

На підсумковій пресконференції Остін докладно розповів про авіаційну коаліцію, яка розпочне роботу з підготовки українських пілотів на літаках F-16.

“Це буде серйозний процес, але завдяки координації в рамках нашої контактної групи, це стане можливим. Дякую Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію. Наші колеги з цих країн співпрацюватимуть із США та іншими союзниками, щоб розробити програму навчання. Норвегія, Португалія, Бельгія та Польща також зроблять свій внесок, і ми чекаємо, що приєднаються й інші країни”, – наголосив Остін.

За його словами, програму мають підготувати швидко, щоб пілоти вже найближчими тижнями розпочали освоєння F-16.

Критичне обладнання

Контактна група обговорила довгострокову підтримку України, зокрема щодо критичного обладнання. Міністри оборони країн-союзниць підтвердили намір наростити військове та промислове виробництво.

Але про що конкретно йдеться, представники Пентагону не уточнили.

Танки Leopard

Крім того, учасники зустрічі у форматі “Рамштайн” обговорили поставки Leopard для України, програми, що охоплюють необхідні ресурси для цього, а також домовилися створити центр з технічного обслуговування танків. В цьому ж контексті — найближчим часом очікуються поставки танків від Німеччини, а також від Іспанії, яка пообіцяла ще чотири одиниці Leopard 2A4 і партію БТР M-113. Водночас Франція розгляне питання щодо "легких танків" AMX-10 RC.

Наземні системи ППО

Особливу увагу учасники контактної групи приділили захисту українського неба.

“Ми зосереджені на тому, що Україні треба захистити громадян та свою інфраструктуру. Зараз можна бачити, що було надано вже вражаючу кількість (засобів ППО, – ред.), але цього недостатньо. І ми продовжуватимемо роботу в цьому напрямі”, – зазначив Остін.

Додаткові системи протиповітряної оборони країни НАТО шукатимуть у своїх запасах. Крім того, США працюватимуть із військовими приватними компаніями щодо створення систем NASAMS, які можна буде передати Києву.

Втім, Україна також не збирається сидіти й чекати, поки їй подарують додаткові системи ППО: Київ домовився купити американську ЗРК NASAMS (орієнтовна вартість системи – $285 млн). Держдепартамент США погодив таку покупку для України, а Міноборони США вже надало необхідну сертифікацію.

Хто ще оголосив про допомогу?

Фінляндія виділила 16-й пакет військової допомоги на 109 млн євро. До нього увійдуть зенітне озброєння та боєприпаси. Загальна допомога країни вже становить 1,1 млрд євро.

Швеція приєдналася до авіаційної коаліції. Очікується, що кількох українських пілотів допустять до базової підготовки та випробувальних польотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

Литва — новий пакет, до якого увійдуть безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки та інша підтримка.

Українських пілотів допустять до базової підготовки та випробувальних польотів на винищувачах JAS 39 Gripen

Канада надасть Україні 43 ракети "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder. Повідомляється, що AIM-9 — це масова, відносно проста та дешева ракета для знищення ворожих ракет. Ну, і ворожих літаків, якщо підставляться. Очевидно, ще один зразок із західного арсеналу невдовзі буде інтегрований у систему озброєння наших літаків. Або ж — ці ракети виділяють з перспективою, тобто для роботи з F-16.

Окрім того, Канада найближчими тижнями доставить 1 млн патронів калібру 5,56 мм та 4 800 автоматів, а також розширить підготовку українських військових медиків у рамках операції UNIFIER.

Що про “Рамштайн-12” кажуть експерти?

Дипломат Вадим Трюхан в коментарі “Укрінформу” заявив, що “Рамштайн-12” запамʼятається двома речами.

“По-перше, було вчергове заявлено про те, що Україна буде отримувати допомогу до завершення війни. І наголос при цьому робився на розумінні того, що війна може затягнутися на довго”, - каже дипломат.

По-друге, на “Рамштайні” авіаційна коаліція постала фактично.

“Нідерланди, чий премʼєр першим заговорив про можливість передачі Україні F-16, логічно очолили коаліцію, разом з Данією, що стало певним сюрпризом. Ще 5 країн зголосилися зробити внесок у навчання українських пілотів, - Бельгія, Норвегія, Польща і Португалія. Плюс США. Читається, що наші американські друзі будуть неформально координувати зусилля партнерів”, - додав він.

Дещо розчаровує відсутність Великої Британії, Франції та ФРН в цій коаліції. Проте є обґрунтовані сподівання на те, що з часом вони приєднаються в тій чи іншій формі.

“Наші західні партнери залишаються відданими своїй стратегії поступового задіювання нових інструментів підтримки України. Таким чином вони вже привчили рашистів до того, що чим далі, тим рівень підтримки Україні зростає. Це ж повною мірою стосується й авіаційної коаліції. Вона створена. Проте ніхто все і одразу нам не надасть. Україні доведеться ще пройти тернистий шлях до моменту появи F-16 і, можливо, інших західних літаків в нашому небі”, - каже пан Трюхан.

Але головне, що ми вже йдемо цим шляхом. І світло в кінці тунелю точно є.

“Нідерланди та Данія готові передати нам свої літаки, втім, це далеко не повний список країн. Певен, буде ще більше. Окрім того, росте кількість учасників, які допомагатимуть з підготовкою пілотів на F-16. І не тільки”, - вважає військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Наприклад, звертає він увагу, Швеція заявила, що вчитиме українських асів керувати на багатоцільових винищувачах Gripen.

“І це неочікувано приємна новина. Обидва літаки — F-16 та Gripen — мають схожу архітектуру й елементи керування. Так формується авіаційна коаліція. І це не просто одна з тем обговорення на “Рамштайн-12”, вона була основною. Тобто забезпечення України авіацією вже не є чимось унікальним, це більше не табу, це про стабільність та буденність”.

А це зовсім інший рівень сприйняття.

“Сподіваюся, що з кожною новою зустріччю кількість та якість номенклатури, яку союзники передаватимуть Україні, щоразу збільшуватиметься. Загалом же — цей “Рамштайн” пройшов для нашої держави під знаком “плюс”, - резюмував пан Коваленко.

…Знову під знаком "плюс" - додамо від себе.

Мирослав Ліскович. Київ