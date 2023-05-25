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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Кримінал
26 травня 2023, 21:02

Судді, який на смерть збив нацгвардійця, оголосили підозру

Оголошено підозру судді, який в ніч на п’ятницю на смерть збив нацгвардійця на блокпосту у Києві.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«За дорученням заступника генерального прокурора та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України)», - ідеться в повідомленні.

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

Як повідомлялося, в ніч на 26 травня голова Макарівського райсуду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту в столиці. Повідомлялося, що суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння і що правоохоронці його затримали.

26 травня суд дав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Укрінформ
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