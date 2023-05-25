Влітку українцям загрожують проблеми зі світлом: енергетики докладно пояснили ситуацію

26 травня 2023, 21:23

Планові ремонти енергетичної інфраструктури та об'єктів генерації в Україні відбуваються щоліта і зазвичай не призводять до відключень світла споживачам. Однак у 2023 році на українців чекає інша ситуація, т.к. через окупацію ЗАЕС та російські атаки знизилася загальна потужність енергосистеми України.

Крім того, ремонти на ТЕС можуть тривати довше, оскільки вони зазнали пошкоджень. Про це повідомили в "Укренерго".

"Ремонтувати можна лише відключені енергоблоки – а через наслідки повномасштабного вторгнення можливості їх компенсувати дуже обмежені", – пояснили у компанії. При цьому під час війни енергетики не можуть публікувати дані щодо робочої потужності електростанцій в енергосистемі.

Втрати в українській генерації, однак, можна оцінити за іншим показником – встановленою потужністю. Це те, скільки електроенергії максимально можуть виробити електростанції (за технічними документами), якщо одночасно включити їх усі разом. Так:

до початку повномасштабного вторгнення на тимчасово окупованій території вже було 4 ГВт встановлених потужностей, зокрема великі Зуївська та Старобешівська ТЕС. Вони були окуповані ще в 2014 році;

у травні 2022-го в окупації було вже 21 ГВт, зокрема Запорізька АЕС, яка забезпечувала близько п'ятої частини виробництва електроенергії;

у травні 2023 року після сезону масованих атак на українську енергосистему втрати встановленої потужності зросли до 27 ГВт.

"Щоб забезпечити баланс в енергосистемі енергетики, також потребують допомоги споживачів - особливо у вечірні години. Для цього слід перенести використання потужних приладів з 19-22 годин на ніч або день", – закликали енергетики.

У свою чергу, "Укренерго" обіцяє використовувати всі доступні резерви для підтримки стабільності енергопостачання. У компанії зазначають, що попередження про дефіцит потужності не означає неминучих відключень споживачів, але всі мають бути готові до цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фіксований тариф на електроенергію для населення – 1,44 грн/кВт*год при споживанні до 250 кВт*год – покриває лише 28% витрат на виробництво струму, його транспортування та податки. Ринкова ціна становить 5,5 грн за кВ*ч. Тому підвищення тарифів для населення неминуче.