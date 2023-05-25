Уряд затвердив правила створення комісій з розгляду питань компенсації за знищене житло

26 травня 2023, 21:31

Кабінет Міністрів України затвердив “Примірне положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації”.

Про це повідомляє КМУ.

Комісія створюється органом місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Крім того, до її складу можуть також залучатись представники державних органів, органів місцевого самоврядування (ОМС), підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Основні функції й завдання Комісії:

розгляд заяв про надання компенсації за знищене майно,

надання консультацій щодо отримання компенсації,

встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації,

перевірка наявних документів та/або інформації,

обстеження об'єктів компенсації,

допомога в поновленні або отриманні втрачених документів власності на майно,

забезпечення підготовки рішень про виплату (або відмові у наданні) компенсації для подальшого затвердження ОМС,

(у разі прийняття рішення про надання компенсації) виготовлення за допомогою Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) та направлення заявнику житлового сертифіката в електронній та/або паперовій формі тощо.

Рішення Комісії про надання/відмову компенсації із зазначенням розміру/обсягу та способу компенсації вносяться до РПЗМ протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання. ОМС має затвердити рішення Комісії протягом п'яти календарних днів з дня його прийняття. Рішення Комісії може бути оскаржене через звернення до органу місцевого самоврядування, що її створив.

Згідно з затвердженим Положенням, Комісія є консультативно-дорадчим органом виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради, військової або військово-цивільної адміністрації, який утворюється для розгляду питань щодо надання компенсації за знищене внаслідок бойових дій майно.