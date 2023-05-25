На Запоріжжі спецслужби РФ почали реалізовувати провокацію з хімічною зброєю - ГУР

27 травня 2023, 17:41

Російські спецслужби почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Фейсбуці.

"З метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Реальними жертвами ворожої провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України", - йдеться у повідомленні.

В ГУР наголошують, що Сили безпеки та оборони України під час бойових дій з російськими військами використовують лише конвенційні засоби, а "чергові постановки московитських спецслужб" не здатні вплинути на подальший перебіг подій на фронті.

Як повідомлялося, Росія планує провокацію на Запорізькій АЕС: зімітувавши удар по об'єктах станції, загарбники хочуть звинуватити у цьому Україну.