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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Суспільство
27 травня 2023, 17:52

В Україну повернули неповнолітнього хлопця, депортованого росіянами

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути неповнолітнього хлопця на ім'я Вʼячеслав, депортованого росіянами з тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області.

Про це віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила в Телеграмі.

За її даними, ріс Вʼячеслав без батьків. У 2021-му у віці 15 років почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.

"Після захоплення ворогом Маріуполя окупанти депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та звʼязатись з ким треба. Решта було справою зусиль, терпіння та наполегливості багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами", — зазначила Верещук.

Очільниця Мінреінтеграції подякувала Міністерству закордонних справ України та службі у справах дітей Деснянського району Києва.

Окремо вона висловила подяку програмній директорці міжнародної благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна" Дар'ї Касьяновій та українській мережі "За права дитини".

Як повідомлялося раніше, днями в Україну повернули хлопчика, вивезеного в РФ під приводом "евакуації".

Фото: Ірина Верещук, Телеграм

Укрінформ
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