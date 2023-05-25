Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 51 фізичної та 220 юридичних осіб

27 травня 2023, 18:02

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до 51 фізичної та 220 юридичних осіб.

відповідний указ №307/2023 оприлюднений на сайті глави держави.

Так, згідно з додатком №1 до указу, Президент ввів в дію рішення РНБОУ від 27 травня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 51 громадянина Російської Федерації.

Згідно з додатком №2, Зеленський запровадив санкції проти 220 юридичних осіб, серед яких є як російські компанії, так закордонні. Зокрема застосовано санкції до таких російських компаній як акціонерне товариство "Залізнична торгова компанія", товариство з обмеженою відповідальністю "Інноваційні технології мастил", товариство з обмеженою відповідальністю "Оборонрегістр".

Також введено санкції щодо кіпрських компаній “Серч Локейшн Лімітед”, “2ГІС Локал Серч Лімітед”, чеської “Навітел с.р.о” і товариства з обмеженою відповідальністю "Навітел Україна", яке зареєстровано в Україні.

22 квітня Президент своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 40 фізичних та 382 юридичних осіб.