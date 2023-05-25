У КВЛ імені Івана Богуна відбувся урочистий випуск 299 ліцеїстів

27 травня 2023, 18:09

Сьогодні, 27 травня, у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбувся урочистий випуск.

Цього року КВЛ випускає в доросле життя 299 вихованців, 83 з яких проходили навчання в Навчально-оздоровчому комплексі міста Боярка. Також серед випускників понад 70% дітей пільгової категорії: сироти, діти, чиї батьки є учасниками АТО/ООС або мають статус ВПО.

Під час вітального слова Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук подякував кожному захиснику та захисниці України за змогу провести урочисту церемонію випуску.

— У цей важкий період перед особовим та педагогічним складом ліцею постало завдання: збереження життя і здоровʼя наших вихованців та якісне навчання майбутньої генерації офіцерського корпусу Збройних Сил України. Я вірю, що в майбутньому наші випускники продовжать військову кар’єру в одному з військових інститутів України. Але слід пам’ятати, що цей день став можливим, тому що багато воїнів, серед яких і батьки деяких з вас, не дожили до цього дня. Наразі 43 випускники ліцею віддали найдорожче — життя за нашу з вами свободу.

За підсумками профорієнтації, ліцеїсти прагнуть і надалі продовжувати військову кар’єру та вступати до вищих військових навчальних закладів.

Серед сьогоднішніх випускників 24 дівчини, одна з яких розповіла, що мріє стати військовим юристом.

— Ліцей допоміг зрозуміти, який саме напрям мені найближчий і що зможу «потягнути» фізично і морально. А професію юриста я обрала за правду, — каже Анна Цигикал.

Виступ оркестру, промови поважних гостей, пісня у виконанні однієї з випускниць… і ось ця мить, на яку чекав кожний з ліцеїстів протягом двох років: вручення нагрудних знаків про закінчення ліцею. Одні йдуть з усмішкою, в очах в інших тривога: «Що далі?» Проте кожний з них розуміє, що хоч і закінчився вагомий етап їхнього життя, але попереду на них чекає непростий шлях.

Після урочистого маршу, який супроводжувався традиційним дощем із монет на погони, на плацу з’явились неочікувані гості — діти, які, не розуміючи всього пафосу та серйозності заходу, почали бавитись, підбираючи монетки.

Наприкінці урочистої церемонії гостей чекали дефіле барабанщиків, показові виступи зі зброєю, демонстрація навичок рукопашного бою та прощальний вальс під традиційний «Київський вальс» у виконанні Квітки Цісик.

Завершальний акорд церемонії — прощання з Бойовим прапором, у цей момент сумний вираз обличчя був у кожного ліцеїста, наче за щасливими спогадами та моментами навчання, які вже не повернути…

Яна Задубінна